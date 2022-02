Die Erfahrung mit WP beläuft sich auf das Mindestmaß. Das Interesse zu Finanzinstrumenten ergab sich im Berufsleben. Es sind keine Nennenswerten Misserfolge und auch Erfolge auf Grund der kurzen und geringen Erfahrung zu verzeichnen. Die grundsätzliche Meinung zu aktuellen Marktlage könnte man als sehr wechselhaft bezeichnen. Es ist tendenzielles Wachstum für dieses Geschäftsjahr zu erwarten, welches aber von der möglichen und geplanten Zinsanhebung in den USA und des Ukraine Konflikts etwas nach unten "gedrückt" wird und wohl zu ziemlich turbolenten Zeiten an der Börse mit einer hohen durchschnittlichen Volatilität führen wird. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 0 to 1 year Risk class 2: 0 to 1 year Risk class 3: 1 to 3 years Risk class 4: 1 to 3 years Risk class 5: 1 to 3 years