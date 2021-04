Ich bin ein alter Sack, der schon so in fast alles investiert hat, das es am Markt so gibt, mit mehr oder weniger Erfolg. Meine Schwäche, wie vermutlich bei sehr vielen Investoren, ist eine emotionale Bindung an Wertpapiere, entweder weil ich persönlich deren Produkte, Services etc. nach wie vor gut finde oder weil ich Verluste erlitten hatte, die ich nicht realisieren konnte. Darüberhinaus kostet die Recherche immense Mengen an Zeit, die ich nicht immer bereit bin zu geben; ich stehe noch im Arbeitsleben und irgendwoher muss das Grundkapital für die Investitionen ja kommen. Also traf ich die Entscheidung, mich regelbasierten Modellen mit einer gut verfügbaren Datenbasis zuzuwenden, die zudem relativ wenig Recherche-/Zeitaufwand mit sich bringen. show more

