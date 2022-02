Wir sind drei private Anleger, die sich häufiger zusammensetzten zum Stammtisch und Aktienideen austauschen. Unser Protokoll finden Sie auf aktienauflauf.de und in unseren Wikifolios halten wir unsere Ideen fest. Mitglieder sind Value Tille, Risky Marc und Growth Pille - der Name ist nicht immer Programm ;-) show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 1 to 3 years