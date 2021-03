Seit 1997 an der Börse mit Aktien aktiv unterwegs, Selfmade-Anleger mit Erfahrungen in den verschiedensten Aktiengattungen. Heute überzeugter Buy-and-hold-Investor mit übersichtlichem Portfolio. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years