"Beschreiben Sie, wie Sie zum Handel mit Wertpapieren gekommen sind" - durch einen coolen Anlageberater bei der Kleinstadtfilliale der Bank - so etwas gab es mal vor vielen Jahren. Der handelte Anfang der 90er über Nacht in Japan und mir verkaufte er meine zwei ersten Siemens. Seit damals treffe ich Anlageentscheidungen selber. Die Wikifolios basieren auf den Ansätzen, die sich über Jahrzehnte bewährt haben. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years