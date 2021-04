Ich handle seit einigen Jahren mit Wertpapieren. Meine Vermögensgrundlage habe ich mit dem Investment in der Immobilienbranche gelegt. Außerdem habe ich einen Teil in ETF´s angelegt. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years