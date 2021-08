Walter Laber

Meine Erfahrung mit Wertpapieren ist immens, ich habe beruflich und privat unzählige Transaktionen durchgeführt . Das Börsengeschehen hat mich schon als Kind interessiert . ich habe in meiner Jugend viel darüber gelesen. Als junger Erwachsener habe ich erste Trades durchgeführt. Meine bisher größten Erfolg war von Ende 1998 bis Anfang 2000 eine Versechsfachung mit Nokia-Aktien und das meine Depots alle Crashs 1987, 2000 bis 2003, 2008 und jetzt schadlos überstanden haben. Die jetzige Marktlage erinnert mich an die tolle Zeit in den 90er Jahren bis März 2000 als Aktien fast stets Gewinne verzeichneten. Dazu steigen zurZeit beinahe sämtliche Anlageklassen, wobei ich Metalle besonders Gold übergewichte. Es sind Unsummen an Geld die jetzt und in Zukunft an die Börse strömen (durch die ultraleichte Geldpolitik der Notenbanken, durch die minimale Verzinsung der Sparkonten und der Anleihen) Iich beschäftige mich an allen Handelstagen fast ausschließlich mit dem Börengeschehen( ca. 15 Std. täglich).Aufgrund einer HEIMTÜCKISCHEN Krankheit konnte ich mich zuletzt nicht an Sie wenden. Die restlichen Nvidiaaktien habe ich verkauft und die PLUG POWER Aktie gekauft. Als Depotbeimischung wird die Aktie BARRICK GOLD hinzugefügt. Hauptrohstoffe bei BARRICK sind GOLD und KUPFER die sich anschicken neue Höchststände zu erreichen. Außerdem wandern Wertpapiere die die Wertentwicklung des BITCOIN nachvollziehen ins Depot. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 0 to 1 year Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years