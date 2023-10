Jonas Dudle

Seit nunmehr einem Jahrzehnt ist Trading meine Leidenschaftliche. Mein Wissen habe ich an der Fachhochschule St. Gallen mit Schwerpunkt Banking/Finance vertieft und abgeschlossen. Diese akademische Grundlage bildet die Basis für meine erfolgreiche Karriere im Bereich Corporate Clients bei einer Bank. Als Trader zeichne ich mich durch eine ausgeprägte Sicherheitsorientierung aus. Mein oberstes Ziel ist die langfristige Gewinnmaximierung. In jeder Position, die ich eingehe, priorisiere ich den Kapitalerhalt und die nachhaltige Wertsteigerung. Mein Trading-Ansatz ist geprägt von einer gründlichen Analyse, fundierten Entscheidungen und einer kontinuierlichen Weiterentwicklung meiner Handelsstrategien. Mit meiner umfangreichen Erfahrung und meiner Bildungsbasis bin ich darauf ausgerichtet, langfristigen Erfolg auf den Finanzmärkten zu erzielen. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 1 to 3 years