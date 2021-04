Ich beschäftige mich mit der Börse seit 2010. Seit 2016 investiere ich aktiv und habe seitdem eine historische Jahresrendite von 21,1 % erzielt. Ich habe einen Bachelor in Banking & Finance dual in Kooperation mit der HSBC, Europa's größter Bank, absolviert und habe dann Economics & Finance in Harvard und London studiert. Privat lege ich sechsstellige Summen an. Aktuell arbeite ich bei einem Berliner Fintech. Nebenberuflich bin ich als Finanzcoach tätig. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years