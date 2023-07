Lorenz Blattl

show more

Als Trader & Chefredakteur der Alpine Assets Analytics, darf ich euch im Namen des gesamten Teams, recht herzlich begrüßen! In unseren Börsenbriefen, vermitteln wir Finanzwissen und bieten Einsicht in Basisportfolios, welche nach unseren Parametern, den langfristen Vermögensaufbau -und Erhalt widerspiegeln. Wir beleuchten Growth- sowie Value-Werte und unser Cashflowdepot bietet Einsicht in ein Dividendenportfolio. Abseits dieser "überschaubaren" Welt haben wir den Handel mit Zertifikaten für uns entdeckt. Aus dieser Leidenschaft zum aktiven Handel ist das AAA Performance Depot entstanden, welches Qualitätsaktien, den Handel mit Zertifikaten und das gesamte Spektrum an Möglichkeiten an der Börse abbildet. So ist unser Ziel in jeder Marktlage zu profitieren und dabei ein gut ausgewogenes CRV nicht aus den Augen zu verlieren. Hier findet ihr uns im Web: https://alpineassets.eu