Ich habe vor 7 Jahren angefangen in Aktien, Kryptowährungen und ETFs zu investieren. Ich hatte ziemlich viel von Monish Pabrai gelesen und versuchte seine Strategie umzusetzen. Seine 26 % p.a. 25 Jahre lang, habe ich nicht erreicht, jedoch hab auch ich deutlich den Markt geschlagen und bin knapp unter 20 % p.a. (19,8%) vor Steuer. Ich versuche seine Value Ideen auf Zukunftsmärkte umzusetzen und denke daher das meine Zeit der richtigen Outperformance erst kommt. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years