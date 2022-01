Andreas Meyer

Ich habe mich schon in sehr jungen Jahren für den Handel, die Börse und deren Zusammenhänge interessiert. Ursprünglich begonnen mit dem Devisenhandel, verfüge ich mittlerweile über 10 Jahre Erfahrung als aktiver Trader in den Bereichen Devisen, Aktien, ETFs, Fonds, Zertifikaten und weiteren Wertpapierarten. Hinweis nach §34b WpHG zur Begründung möglicher Interessenskonflikte: Der Trader kann Positionen in den gehandelten ETFs, Fonds und Zertifikaten halten. Der Trader übernimmt keine Verantwortung für jegliche Verluste und Konsequenzen, die durch die Verwendung seiner Informationen entstehen. Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Handel mit Wertpapieren dar. Der Trader weist darauf hin, dass er zu jeder Zeit Positionen in den jeweiligen Werten halten und auch jederzeit wieder auflösen kann. Eine Haftung für entstandene Vermögensverluste ist ausgeschlossen. show more

Awards of all wikifolios

Regular activity