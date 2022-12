AndraRamscheidt

Ich handle seit 2019 an der Börse. Ich habe 2008 mit Immobilieninvestitionen begonnen. Seit 2019 habe ich schrittweise einen Teil der Immobilien wieder verkauft, um mein Kapital auch in anderen Anlageklassen, wie Aktien, zu investieren. Auf diesem Weg bin ich zum Handel mit Aktien gekommen. Ich habe mich vor meinem ersten Aktienkauf das Unternehmen in das ich invesiert habe analysiert. Basisquelle dafür waren die Investors Relations Informationen des Unternehmens selbst, Aktienanalysen anderer Investoren, Bücher, Bewertungstools und meine Sicht auf die Weltwirtschaftssituation kombiniert mit meinem eigenen gesunden Menschenverstand. Auf diese Art und Weise analysiere ich auch heute Aktien bevor ich diese in mein Portfolio aufnehme. Über Unternehmen deren Aktien, ich in meinem Depot halte, informiere ich mich stetig, um ggf. einen Verkauf oder Teilverkauf durchzuführen, bevor der Aktienkurs einbricht oder Gewinne zu realisieren. Ich investiere den größten Teil meines Kapitals in nachhaltigen Dividendentiteln und Value-Aktien, sowie entsprechenden ETFs. Für das Risikomanagment nutze ich Stopps, um das Verlustrisiko einzugrenzen. Darüber hinaus betreibe ich für meine Aktieninvests ein Risikomanagement, wie es in Projekten üblich ist, d.h. ich mache in regelmäßigen Abständen eine neue Risikoeinschätzung und handle dann nach den Szenarien/Maßnahmen, die ich vorher für mein Risikomanagement festgelegt habe. Ich bin von Beruf Projektleiterin und leite seit mehr als 20 Jahren Projekte im IT-Bereich. Das hier ist keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Es beschreibt nur meine persönliche Meinung, die auch falsch sein kann. Wertpapiere, allen voran Aktien Nebenwerte und Derivate, können einer hohen Volatilität unterliegen. Diese kann zu erheblichen Verlusten oder einem Totalverlust führen. Eine Haftung für entstandene Vermögensverluste besteht nicht. Ich weise daruf hin, dass ich persönlich Positionen halten und auch jederzeit auflösen kann. Risikohinweis: Der Handel mit Finanzprodukten unterliegt einem Risiko. Sie können Ihr gesamtes eingesetztes Kapital verlieren. show more

