AndreHerrmann

Nach zwei Studiengängen im Bereich der Wirtschaftswissenschaften habe ich mehrere Jahre als Controller in verschiedenen Industriebetrieben gearbeitet. Mein Investitionsansatz ist daher auch stark finanzlastig geprägt. Eine Aktie wird bei mir erst nach einer ausführlichen Analyse der Finanzdaten des Unternehmens gekauft. Das richtige Timing an der Börse ist schwer aber wichtig. Ich versuche mit Hilfe der Charttechnik und verschiedener Indikatoren gute Einstiegspunkte zu finden. Mein Anlagefokus ist prinzipiell langfristig und auf Wachstum ausgerichtet. Gute Wachstumsaktien entfalten ihr Potential über die Zeit. Entsprechend versuche ich diese Aktien möglichst langfristig zu halten.

