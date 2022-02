Wir sind eine Gruppe aus dem W-Seminar des Theodor-Heuss-Gymnasiums in Nördlingen. AnJaMe findet, dass Aktzien ein wichtiges Thema der Zukunft ist. Wir finden es schade, dass junge Menschen so wenig damit konfrontiert werden. Deshalb haben wir uns dazu entschieden, ins kalte Wasser zu springen und etwas zu wagen. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 0 to 1 year Risk class 2: 0 to 1 year Risk class 3: 0 to 1 year Risk class 4: 0 to 1 year Risk class 5: 0 to 1 year