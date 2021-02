Ludwig Buhmann

Ich verfolge das Marktgeschehen bereits seit der Jahrtausendwende. Bereits als Jugendlicher sammelte ich erste Erfahrungen mit Aktien. Seit dem ich bin immer dabei geblieben und habe umfassende Erfahrungen mit dem Handeln von Aktien und Optionsscheinen gesammelt. Die Volatilität der Märkte wird auch in den nächsten Jahren hoch bleiben. Dabei werden insbesondere die politischen aber auch die wirtschaftlichen Risiken insgesamt zunehmen. Vor diesem Hintergrund ist es umso wichtiger die Aktien ausfindig zu machen, die in jedem Fall zu den Gewinnern zählen werden. show more

