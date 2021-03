Bin seit dem Jahre 2000 Selbständiger Unternehmer und befasse mit seitdem mit der Börse. Als Langjähriger Daytrader und Investor habe ich in diesen 20 Jahren schon einige Höhen und Tiefen erleben dürfen. Jetzt in der Mitte meines Arbeits-Daseins werde ich mein Kapital in wikifolio Börsen-Strategien investieren um ansehnliche Renditen zu erwirtschaften. show more

Awards of all wikifolios

Regular activity