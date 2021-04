Ich bin seit 2013 an der Börse aktiv und habe auch erste Erfahrungen direkt im Investment Bereich gesammelt, dort konnte ich mir die nötige Erfahrung aneignen, die mir beim täglichen Investieren nützlich sind. Zurzeit Bewerkstellige ich ein Studium Master im Wirtschaftsingenieurwesen und nutze jede mir zur Verfügung stehende freie Minute für die Marktforschung, Analysen und des Handelns an der Börse. Damit hab ich eine Leidenschaft und Hobby zu einer zusätzlichen Einnahmequelle gemacht. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years