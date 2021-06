Josif Mitev

Mein Interesse an der Finanzwelt besteht schon seit langer Zeit. Die Märkte und einzelne Unternehmen zu beurteilen, ist mehr als nur ein Hobby. Für meine Entscheidungsfindung der Geldanlage, beobachte ich besonderst die Politik der Notenbanken, bestimmte zyklische Unternehmen, bekannte Fundamentale Daten und die Rohstoffmärkte. Sobald ich eine grundsätzliche Meinung der Marktentwicklung habe, fange ich an mein Portfolio entsprechend aufzustellen.Ich investiere nur in Aktien, die ich im Punkt "Sicherheit" der Anlage sowie im Punkt "Wertsteigerung" für herausragend halte. Ich halte es in dem Punkt mit Warren Buffet. Nur Aktien, deren Geschäft ich gut verstehe und deren Zukunftschancen ich als herausragend ansehe, kommen in das Depot. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years