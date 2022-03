Andreas Weberpals

Ich bin gelernter Bankkaufmann und seit über 10 Jahren an der Börse aktiv. In dieser Zeit konnte ich aller Hand an Marktbewegungen kennenlernen (Zinsrückgang, Wirtschaftskrise, Coronakrise, Aufkommen Kryptomarkt usw.). Ich habe mich in dieser Zeit zum Bankfachwirt und Bankbetriebswirt der Frankfurt School of Finance & Management weitergebildet. Zudem habe ich einen Bachelor mit Schwerpunkt Management & Finance und sowie einen Master mit Schwerpunkt Finance & Accounting. Eines habe ich über all die Jahre gelernt: Geduld zahlt sich aus! show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years