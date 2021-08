Bastian Friedrich

Ich nutze die Börse schon seit vielen Jahren zur Geldanlage. In den Zeiten bis 2008 in der Hauptsache mit Investmentfonds. Nach dem furchtbaren Jahr 2008 habe ich mich an vielen Stellen arg zurück genommen aber nach und nach immer wieder mal Geld in diverse Anlageformen investiert. Teilweise mit sehr großem, teilweise mit geringem Erfolg bis hin zu einem Totalverlust einer Anlage, weil ich der Masse gefolgt bin. Ich kenne also durchaus beide Seiten der Geldanlage und möchte mich für meine Planung von der Gewinn- und Verlustbrille trennen und insgesamt gesehen ein stetiges und überdurchschnittliches Wachstum meiner Geldanlage ermöglichen. Ein persönlicher Schicksalsschlag hat mir 2021 die Augen geöffnet und mir gezeigt wie vergänglich das Leben sein kann, so dass ich früh genug in einen Ruhestand gehen will, der mir ermöglicht noch etwas mit meiner Zeit anzufangen und dass mit einem möglichsten staken Finanzpolster um dies auch zu finanzieren. Das geht aber nun mal nicht, wenn ich das Geld ausnahmslos auf Tagesgeldkonten parke. Eine Anlage an der Börse ist also Pflicht - aber eben nicht blindlings, sondern mit Strategie und Ziel. Stand August 2021 bleiben mir jetzt noch 15 Jahre um das Finanzpolster aufzubauen, das erforderlich ist, um deutlich vor dem regulären Rentenalter in den Ruhestand zu gehen. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 1 to 3 years Risk class 3: 1 to 3 years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years