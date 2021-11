Im Jahr 2016 hat mich der anbahnende Trend der Elektromobilität sowie die Faszination der technischen Chartanalyse an die Börse gezogen. Die Chance Teil eines bahnbrechenden Paradigmenwechsels zu sein, hat mich begeistert und erfreut mich bis heute. Der Einstieg gelang mit Rohstoffwerten insbesondere von Lithiumminen, in dessen Bereich ich seitdem 5 Jahre Erfahrung und vertieftes Wissen gesammelt habe. Weitere Diversifizierung des Portfolios mit Werten aus der Elektromobilität sowie vertiefte Kenntnisse der charttechnischen Analyse gaben mir die Möglichkeit ein breites Aktiendepot zu führen. Die erlangten Kenntnisse versuche ich stets zu kombinieren, sodass ich nach unterbewerteten Aktien suche, dessen Einstieg ich durch Charttechnik bestimme. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 0 to 1 year Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: No experience Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years