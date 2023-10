Raffael Schörgi

Bereits seit meiner Studienzeit an der Wirtschaftsuniversität Wien startete ich mit ersten Fundamentalanalysen von Unternehmen um direkt erste Verdienste in unterbewertete Unternehmen zu investieren. Als Management Mitarbeiter in einem der weltweit größten FMCGs pflege ich guten Kontakt zu Investoren aus verschiedenen Branchen, mit welchen Markttendenzen antizipiert, Insiderinformationen ausgetauscht und Funadmentalanalysen diskutiert werden. Gerade in einer Zeit, eine zunehmenden Inflations- und Nullzinspolitik dem Bargeld kontinuierlich an Wert verliert, möchte ich mit meinem Wirkifolio Menschen eine Chance bieten, ihr Verdientes wertsteigernd mit sichereren Investitionsentscheidungen zu vermehren. Mit meinem Wikifolio möchte ich meine Anlagestrategie demonstrieren, die zeigen soll, dass nahezu unabhängig vom Gesamtmarkt hohe Renditen erzielbar sind und dies bei begrenztem Verlustrisiko. Disclaimer: Die in meinem Wikifolio enthaltenen Werte werden von mir auch selbst gehandelt, bzw. können von mir gehandelt werden. Meine Informationen in den Kommentaren entnehme ich öffentlich zugänglichen Medien (Börsenzeitschriften, Newsticker..). Ich übernehme keine Verantwortung für den Inhalt und die Nutzung dieser Informationen. show more

