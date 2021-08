Hallo! Mein Name ist Ben, ich bin 38 Jahre alt und lebe mit meiner Frau und unserem kleinen Sohn im nördlichen Baden-Württemberg. Hauptberuflich arbeite ich in der Verwaltung einer Kommune und beschäftige mich ansonsten seit acht Jahren intensiv mit den Themen Börse und Investieren. Im Herbst 2019 habe ich den Instagram-Account "Beamteninvestor" gestartet, seit Anfang 2020 ist dann noch der gleichnamige Blog (www.beamteninvestor.de) dazugekommen. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years