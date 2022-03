Ich beschäftige mich seit Ende der 90er Jahre mit der Börse und handle aktiv einer großen Palette an Anlageinstrumenten (Aktien, ETF, Terminkontrakte, Optionsscheinen etc). Ich habe die großen Krisen wie den Neuen Markt, die Finanzkrise und Coronakrise überstanden, und dadurch viele Erkenntnisse und Erfahrungen sammeln können. Anfang der 2000 habe ich über den VTAD einen international anerkannten Abschluß als technischer Analyst erworben. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years