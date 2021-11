Marius Brinschwitz

Seit 15 Jahren habe ich einschlägige Erfahrung im Handel mit Aktien und Derivaten. Dabei ist der Wertpapierhandel weniger von Wert als die Erfahrung im Beobachten der Märkte. Erkennen von Chancen, Trends und Übertreibungen ist nicht nur den Lehrbüchern entnommen, man lernt es vor allem durch langjähriges Handeln. Auch in Krisenzeiten gilt es Ruhe zu bewahren und analytische Entscheidungen zu treffen. Privat hat mir das nicht nur einiges an Verlustschmerzen erspart, es schafft auch erst die Chance überdurchschnittliche Gewinne zu machen. Genau hier sehe ich auch die Chance von aktiv gemanagten Portfolios gegen die technisch und passiv gemanagten ETFs. Mit Wikifolio möchte ich meine Handelsidee auch hier auf Probe stellen und auch Freunde und Bekannte daran teilhaben lassen. show more

