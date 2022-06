Die Berlin Investment Group setzt sich aus einem Team an motivierten Studierenden zusammen, die gemeinsam ihre Fähigkeiten als Asset-Manager unter Beweis stellen wollen. Dabei haben die Mitglieder unterschiedliche Hintergründe und Erfahrungen am Kapitalmarkt von unter einem Jahr bis zu über 10 Jahren. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 1 to 3 years Risk class 2: 1 to 3 years Risk class 3: 1 to 3 years Risk class 4: 1 to 3 years Risk class 5: 1 to 3 years