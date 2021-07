Marco Bossenz

Da ich schon immer ein stark unternehmerisch denkender Mensch war, haben mich die Kapitalmärkte und der Aktienhandel schon immer fasziniert. Mittlerweile bin ich seit 7 Jahren an den Märkten aktiv. Dabei war ich anfangs, wie fast jeder Neuanleger, ein Fähnchen im Wind, das Anlageentscheidungen auf Basis des täglichen Newsflows getroffen hat. Davon habe ich mich mittlerweile weit entfernt, wobei ich mich vor allem durch die langjährige Beschäftigung mit historischen Entwicklungen am Kapitalmarkt zu einem deutlich unabhängigeren Denker entwickelt habe. Dabei habe ich mich auch in meiner Masterarbeit mit den Bewertungsniveaus der Aktienmärkte auseinandergesetzt. Dieses zunehmende Verständnis für Marktzyklen ist auch dafür verantwortlich, dass ich dem aktuellen Bewertungsniveau eher mit einer Risikoaversion begegne, die sich vor allem in einer Schärfung meiner Investitionskriterien und der langen Sondierungsphase ausdrückt. Dazu versuche ich, die Marktbewertungen eines Großteils der vorrangig in Deutschland und Österreich notierten Unternehmen zu kennen und darauf basierend zu entscheiden, welche 10-15 Unternehmen aus meiner Sicht das beste Chancen-Risiko-Verhältnis aufweisen. Dazu habe ich es mir ebenfalls angeeignet, möglichst viel zu lesen und Informationen systematisch festzuhalten. Um meine Wikifolio-Entscheidungen für den geneigten Leser zu plausibilisieren, werde ich in meinem Blog ValueBinvest.de zukünftig Analysen zu den einzelnen Portfoliowerten publizieren, die das Verständnis für meine Denkweise und die einzelnen Situationen schärfen sollen. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 0 to 1 year