Ich bin Geograph und beschäftige mich seit etwa 3 Jahren intensiv mit Aktien und anderen Anlageformen. Was anfangs als Geldanlage und Altersvorsorge gedacht war, ist schnell zum Hobby geworden. Inzwischen verfolge ich täglich das internationale Markt- und Börsengeschehen und verfolge eine Strategie die zu mir und meinem eher kleinen Geldbeutel passt. So handele ich auf täglicher Basis mit Aktien, die noch günstig bewertet sind und die großen Trends Digitalisierung und Energiewende abdecken. Die häufig sehr hohe Volatilität dieser Aktien nutze ich für Zukäufe und Teilverkäufe und baue diese Positionen langsam aus. An teureren Aktien partizipiere ich kurzfristig mit Hebel-Produkten, Indexzertifikaten, ETC oder ETFs. Diese Vorgehensweise spiegelt sich auch in meinen hier in Wikifolio veröffentlichten Handelsideen wider. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 1 to 3 years Risk class 2: 1 to 3 years Risk class 3: 1 to 3 years Risk class 4: 1 to 3 years Risk class 5: 1 to 3 years