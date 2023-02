Maximilian Schwarz

Ich bin Max, habe mit 18 angefangen zu traden und nutze vor allem die fundamentale Analyse zur Auswahl meiner Trades. Charttechnik ist bei mir zweitrangig, aber natürlich achte ich auf Potenzial im Chart. Ich kaufe keine "Mainstream-Finfluenzer-Aktien", außer sie fallen unter mein Radar. Und ich halte mich zu 100% an meine eigene Analyse. Meine Anlagen plane ich stets langfristig und sie zielen auf ein starkes passives Einkommen, was hier auf Wikifolio natürlich auf nachhaltiges Wachstum hinausläuft, was meiner Meinung nach die gesündeste Entwicklung ist, mehr Informationen findest du im Depot. Außerdem kommentiere ich die Entwicklung des Depots gerne und aktiv. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 1 to 3 years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years