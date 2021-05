Benjamin Marquardt

Ich besitze seit 2005 ein Depot bei meiner Hausbank und habe bis vor einem Jahr ausschließlich mit Aktien erfolgreich gehandelt. Seit dem Corona Crash Hebel ich in bestimmten Situationen auch mit Zertifikaten aber dann nur kurzfristig. Ich bin auf Wikifolio schon vor einiger Zeit aufmerksam geworden und möchte gerne, das auch andere Leute, darunter auch Freunde und Bekannte, aufgrund meiner Performance und Ihrem Investment an einem langfristigen angestrebten Erfolg dran teilhaben können. Das diese Möglichkeit hier geboten wird, freut mich persönlich sehr. Zum aktuellen Markt habe ich folgende Meinung. Ich denke umso länger es aufwärts geht, umso volatiler wird der Markt in Zukunft sein. Spätestens wenn die künstliche Aufblähung der EZB ein Ende findet bzw. verringert wird und die Zinsen wieder angehoben werden, wird der Markt korrigieren. Aber auf langer Sicht finde ich die Börse immer noch am attraktivsten um sein Geld zu vermehren. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years