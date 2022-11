Stefan Müller

Meine Erfahrung als Investor beträgt inzwischen 6 Jahre. Angefangen habe ich nach meinem Studium mit dem Investieren in ETF's. Seitdem abe ich mein Wissen über die Börse, Wirtschaft und Finanzen kontinuierlich erweitert. Seit 2018 investiere auch in Einzelaktien und beschäftige mich hauptsächlich mit Unternehmen aus Industriestaaten mit dem Fokus auf Zukunftstechnologien. Grundsätzlich verfolge ich je nach Depot eine mittel und langfristige Strategie. Aktuell befasse ich mich zusätzlich mit der Technischen Analyse. Mein Ziel ist es, mich ständig weiterzubilden und mein Wissen zu erweitern, um langfristig als Investor erfolgreich zu sein. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years