Seit über 20 Jahren bin ich an der Börse tätig. Ziel ist ein langfristiger Vermögensaufbau mit growth und value Aktien sowie etfs. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years