Ich bin Vollljurist und arbeite bei einem Versicherer, mache da aber nichts mit Finanzen. Bin seit 2010 an der Börse investiert. Habe damals mehr zufällig gute Dividendenzahler für kleines Geld gekauft und erziele damit durch sehr langes Halten heute zum Teil zweistellige Dividendenerträge. Ob mir das mit diesem wikifolio auch gelingt, wird sich zeigen. Ich investiere langfristig und es wird in diesem Wikifolio kein häufiges hin und her geben. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 1 to 3 years Risk class 5: 1 to 3 years