Thomas Meyer

Vorab: Ich erstelle Wikifolios primär für meine privaten Investitionen. Ich werde keinerlei Verantwortung für entstehende Verluste übernehmen. Wenn Sie dennoch investieren möchten, sind Sie herzlich dazu eingeladen. Ich möchte mich bei dieser Gelegenheit auch gleich für Ihr Vertrauen bedanken. Ich möchte in meinem Wikifolio-Account jedem die Chance geben, an meinen statistischen Auswertungen der historischen Daten der letzten 60 Jahre zu partizipieren. Schwankungen um den Erwartungswert sind hierbei normal, je nach Wikifolio fallen diese mehr oder weniger groß aus. Sie werden in jedem Wikifolio beschrieben. Meine Handelsstrategien sind nach bestem Wissen und Gewissen verfasst und werden stets streng eingehalten (jeder Ein- und Ausstieg ist durch ein Setup vorgegeben bzw. untermauert). show more

Awards of all wikifolios

Regular activity