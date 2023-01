Ich bin Investor mit über 10 Jahren Erfahrung. Meine Ansicht ist, dass die komplette Fundamentalanalyse von Aktienunternehmen und Märkten stark überbewertet wird und oft zu ineffizienten Auswahlprozessen bei Investments führt. Wir sehen die Investition in Aktien und dergleichen als schützendes Sachwertinvestment, welches Produktivität in der Gesellschaft mit sich bringt. show more

