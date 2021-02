Chefredakteur des Wirtschaftsmagazins Capital 1991 bis 2001 Eigene Erfahrungen. Ich versuche, meine Kenntnisse neu einzusetzen. Die gegenwärtige Marktlage ist von einer langfristigen Niedrigzinsphase gekennzeichnet, mit der sich die Staaten entschulden, da die Inflation höher ist als die Anleihezinsen erstklassiger Schuldner. Es wird deshalb einen langfristigen Boom an den Aktienmärkten geben, wo sich in den nächsten Jahren wesentlich bessere Renditen ergeben. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years