Ich bin ein kleiner Privatanleger mit dem Hang zur Diversifizierung. Erfahrung habe ich inzwischen mehr als 30 Jahre, wobei ich mich zumeist an Aktien-Investments gehalten habe. Dass nicht alles Gold ist was glänzt habe ich mehrfach erfahren und bin natürlich auch auf Wirecard hereingefallen. Egal, ich lerne gerne dazu und Risiko gehört nun mal dazu, insofern bin ich weiter für lukrative Anlagen zu haben. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years