Meine Erfahrungen mit den Aktien oder ähnliches in den letzten Monaten, hat mir gezeigt, man kann Glück oder Pech haben. Aber mit Blicken und Sachverstand in den Wertigkeiten der Zahlen auch zu lernen, nicht ,,Sinnlos'' und mit der Masse mitzulaufen, auch von Erfahrungen anderer Anleger dazu zu lernen, um Geld anzulegen. Vertrauen ist gut - am Ende müssen die Zahlen stimmen. Aus Fehlern lernen und nicht übermütig aus dem Bauch zu entscheiden. show more

Awards of all wikifolios

Regular activity