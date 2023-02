Thomas Hövelmann

Schon während meiner Bankausbildung (1996-1998) machte ich die ersten Erfahrungen mit Aktienfonds. Aufgrund der guten Performance wagte ich mich ab dem Jahr 2000 auch an Einzelaktien. Leider war der Bullenmarkt schon vorbei und so lernte ich schnell, dass die Anlage in Aktien kein Selbstläufer ist und die Risiken nie unterschätzt werden dürfen. Auf der anderen Seite braucht es aber oftmals einfach nur Geduld bis sich eine Anlageidee doch irgendwann auszahlt. Die Kunst ist es also, in jeder Marktlage aussichtsreiche Werte zu finden, Geduld mitzubringen, aber auch rechtzeitig die Reißleine zu ziehen. Und weil sich dies in der Theorie so einfach anhört, ist es das Wichtigste, tatsächlich zu Handeln und aus praktischer Erfahrung zu lernen. Immer und immer wieder... Auch wenn ich nach wie vor im Finanzbereich tätig bin, möchte ich betonen, dass ich das wikifolio als mein privates Hobby betreibe. Daher ist es auch nicht unwahrscheinlich, dass ich die eine oder andere Aktie auch in meinem privaten Depot halte. show more

