Benjamin Warnebold

Bereits mit 18 Jahren habe ich mein erstes Aktiendepot eröffnet und erste Trades durchgeführt. So wurde ich mir schnell meiner Faszination für die Börse bewusst und konnte mir dank meiner jahrelangen Erfahrung im Aktienhandel ein weitreichendes Wissen aneignen. Dieses Wissen konnte ich im Rahmen eines abgeschlossenen Bachelor-Studiums der Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Accounting & Finance vertiefen. Im Laufe der Zeit bin ich zu der Erkenntnis gelangt, dass nur eine Kombination aus technischer und fundamentaler Analyse zu überdurchschnittlichen Renditen führt und das Timing alles ist. Diese Erkenntnisse und meine Erfahrungen prägen meinen Investmentcharakter bis heute, sodass ich mich selbst als ein Hybrid zwischen fundamentalem Analysten und Swing-Trader bezeichnen würde. Täglich wende ich mehrere Stunden für die Analyse meiner Investments auf. Disclaimer / Risikohinweis: Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Der Verfasser/Trader weist darauf hin, dass er jederzeit Positionen in den behandelten Werten halten und auch jederzeit wieder auflösen kann. Der Verfasser/Trader übernimmt keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung seiner Informationen entstehen. Eine Haftung für entstandene Vermögensverluste besteht nicht. Risikohinweis: Der Handel mit Finanzprodukten unterliegt einem Risiko. Sie können Ihr eingesetztes Kapital verlieren. show more

