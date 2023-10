Mit mehreren Jahren Erfahrung in unterschiedlichen Bereichen des Finanzwesens, darunter Private Banking bei einer internationalen Grossbank, Private Equity und External Asset Management, habe ich mein berufliches Fundament mit einem Masterstudium in Accounting and Corporate Finance an einer weltweit führenden Wirtschaftsuniversität gefestigt. Seit meinen Anfängen im Alter von 14 Jahren habe ich in zahlreichen Trading-Bereichen beträchtlichen Erfolg erzielt. Meine Leidenschaft für den Wertpapierhandel spiegelt sich in meiner Hingabe wider, stets auf dem neuesten Stand zu sein und umfangreiche Recherchen für die Umsetzung meiner Handelsstrategien zu betreiben. Besonders lege ich Wert auf positives Momentum im Zusammenhang mit einer positiver Kursentwicklung, ohne dabei traditionelle Anlagestrategien zu vernachlässigen. Mein Portfolio umfasst eine Vielzahl von Anlageinstrumenten und -techniken, wobei ich stets darauf achte, Chancen in aufstrebenden Märkten und klassischen Anlagewerten zu nutzen. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years