Ich bin seit ca. 1994 im Wertpapierhandel aktiv. Anfangs handelte ich nur Aktien und Fonds, später auch Optionsscheine. Seit ca. 3 Jahren beschäftige ich mich auch aktiv mit dem Trading von Währungen, Indizes, Rohstoffe. In verschiedenen Publikationen werden die Trends für das nächste Jahrzehnt und darüber hinaus beschrieben. Dabei fällt es sehr schwer, sich aus der Vielzahl von Wertpapieren die rauszupicken, mit denen man schließlich erfolgreich sein möchte. Rückblickend betrachtet, liegt man zudem auch oftmals falsch. Mit den Wikifolios hat man, meiner Meinung nach, die große Chance sich an verschiedenen Wertpapieren, entsprechend seinen Neigungen und Anlagezielen, kostengünstig bei voller Kostenkontrolle zu beteiligen. show more

