Ich bin seit vielen Jahren im Aktienhandel aktiv (privat). Ich beschäftige mich dabei hauptsächlich mit Anlagen in Unternehmen mit geringem bis mittlerem Risiko. Generell gilt bei meiner Anlagestrategie: Sicherheit vor Risiko. Regelmäßige Dividendenzahlungen sind für mich eine wichtige Größe in der Anlageentscheidung. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years