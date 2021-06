Langjährige Corporate Finance Erfahrung - u.a. mit Financial Services Hintergrund. Chancenorientiert: Um eine möglichst hohe Rendite zu erzielen, werden bewusst hohe Risiken eingegangen. Für die Kursgewinnmaximierung werden starke Erfolgsschwankungen und ein möglicher Totalverlust in Kauf genommen. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years