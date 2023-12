Ich habe 2020 meinen Master in Informatik an der Ludwig-Maximilians Universität abgeschlossen. Seitdem arbeite ich als Softwareentwickler für einen deutschen Automobilkonzern. Parallel dazu habe ich mit dem Investieren begonnen. Ich erhoffe mir, mit meinem technologischen und mathematischen Verständnis Geschäftsmodelle besser verstehen zu können und durch diesen Vorteil gewinnbringende Entscheidungen, speziell im Technologiebereich zu tätigen. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 1 to 3 years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 1 to 3 years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years