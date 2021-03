Beruflich ein technischer Schreiber, privat aber bereits mit jungen Jahren schon in den ersten Auftritten deutscher Onlinebroker vertreten. In den 2000ern gemächlich ein Passiveinkommen mit verschiedenen Anlageformen und ETFs aufgebaut. Größere Risikobereitschaft und Chancensuche entfacht durch die neuerlichen WSB Geschehnisse. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 1 to 3 years Risk class 5: 1 to 3 years