Ich beschäftige mich seit über 10 Jahren mit dem Thema. Nach anfänglich fundamentaler Titelauswahl wurde in den Jahren die Charttechnik für mich immer wichtiger. Teilweise werden die Titel nur aufgrund charttechnischer Signale ausgewählt. Am Wichtigsten beim Trading ist für mich ein aktives Risikomanagement. Pro Trade soll nur ein gewisses Risiko eingegangen werden - Max. sollten in etwa 3% sein. Stopp Loss ist für mich essentiell. Auch sollten die Einzelpositionen nicht zu groß werden. Richtwert: 10% vom Depotwert show more

Awards of all wikifolios

Regular activity