Ich bin weit über 30 Jahre in leitender Stellung im Aktienhandel und im Geld- und Devisenhandel tätig gewesen. In meiner Zeit als Bankangestellter war ich verantwortlicher Treasurer einer privaten Großbank. Die letzten 10 Jahre meiner Berufszeit war ich als Geschäftsführer eines internationalen Trustes für das Management des Vermögens alleinverantwortlich. Altersbedingt habe ich mich vor 2 Jahren aus der vordersten Front zurückgezogen und bin in meine Heimat zurückgekehrt. Dem Wertpapierhandel bin ich leidenschaftlich verbunden. Ich engagiere mich täglich intensiv für das Anlagevermögen meines näheren Umfeldes.

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years