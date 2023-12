Ich Investiere seit ein paar Jahren in Aktien, ich setzte auf das langfristige Investment. Am liebsten in Technologie Aktien. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 1 to 3 years Risk class 2: 1 to 3 years Risk class 3: 1 to 3 years Risk class 4: 1 to 3 years Risk class 5: 1 to 3 years